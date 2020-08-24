Миранчук и Живоглядов пропустят около двух недель, Баринову предстоит операция

На официальном сайте «Локомотива» опубликована информация о травмированных игроках в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Полузащитник Алексей Миранчук и защитник Дмитрий Живоглядов вернутся в строй после паузы на игры сборной России. Таким образом, футболисты пропустят около двух недель. Алексей покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него на 35-й минуте в игру вступил полузащитник Дмитрий Рыбчинский.

У хавбека Дмитрия Баринова диагностирован разрыв крестообразной связки, ему предстоит операция. На 16-й минуте матча он упал на газон, схватившись за колено. С поля игрока увезли на электрокаре. Баринов покинул поле в слезах.



Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с «Ахматом». Встреча состоится 26 августа.