Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Миранчук и Живоглядов пропустят около двух недель, Баринову предстоит операция

Миранчук и Живоглядов пропустят около двух недель, Баринову предстоит операция
Футбол / РПЛ 0

На официальном сайте «Локомотива» опубликована информация о травмированных игроках в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Полузащитник Алексей Миранчук и защитник Дмитрий Живоглядов вернутся в строй после паузы на игры сборной России. Таким образом, футболисты пропустят около двух недель. Алексей покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него на 35-й минуте в игру вступил полузащитник Дмитрий Рыбчинский.

У хавбека Дмитрия Баринова диагностирован разрыв крестообразной связки, ему предстоит операция. На 16-й минуте матча он упал на газон, схватившись за колено. С поля игрока увезли на электрокаре. Баринов покинул поле в слезах.

Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с «Ахматом». Встреча состоится 26 августа.

Кикнадзе: не отпускать Миранчука — неправильно. Отпускать — поменяется игра
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020