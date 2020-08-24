«Брат, ты всё преодолеешь!» Лысцов и Магкеев поддержали травмированного Баринова

Защитник московского «Локомотива» Виталий Лысцов поддержал одноклубника Дмитрия Баринова, у которого был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Брат, ты сильный и всё преодолеешь! Вернёшься ещё сильнее», — написал Лысцов в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Помимо Лысцова, Баринова поддержал защитник «железнодорожников» Станислав Магкеев. Он также упомянул Алексея Миранчука, который повредил заднюю поверхность бедра: «Бара, Лёша, здоровья!».

Посмотреть фотографию можно на странице Станислава Магкеева в "Инстаграме".

В матче 5-го тура РПЛ, который состоится 26 августа, «Локомотиву» предстоит встреча с «Ахматом».