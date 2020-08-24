«Брат, ты всё преодолеешь!» Лысцов и Магкеев поддержали травмированного Баринова
Защитник московского «Локомотива» Виталий Лысцов поддержал одноклубника Дмитрия Баринова, у которого был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
«Брат, ты сильный и всё преодолеешь! Вернёшься ещё сильнее», — написал Лысцов в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Помимо Лысцова, Баринова поддержал защитник «железнодорожников» Станислав Магкеев. Он также упомянул Алексея Миранчука, который повредил заднюю поверхность бедра: «Бара, Лёша, здоровья!».
Посмотреть фотографию можно на странице Станислава Магкеева в "Инстаграме".
В матче 5-го тура РПЛ, который состоится 26 августа, «Локомотиву» предстоит встреча с «Ахматом».
У Баринова диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена
- 24 августа 2020
-
13:45
-
13:41
-
13:33
-
13:33
-
13:28
-
13:21
-
13:16
-
13:12
-
13:09
-
12:55
-
12:43
-
12:35
-
12:19
-
12:14
-
11:50
-
11:47
-
11:47
-
11:37
-
11:35
-
11:29
-
11:22
-
10:59
-
10:55
-
10:49
-
10:45
-
10:45
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:51
-
09:48
-
09:42
Партнерский контент