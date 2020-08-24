Баринов: травмы – часть футбола, это надо пережить. Вернусь ещё сильнее

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поблагодарил за поддержку в связи с тяжёлой травмой, полученной в матче четвёртого тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
У хавбека диагностирован разрыв крестообразной связки, ему предстоит операция.
«Травмы – тоже часть футбола. Это надо пережить и стать сильнее. Большое спасибо партнёрам по команде, болельщикам, всем знакомым и самым близким за переживание и поддержку. Вернусь ещё сильнее!» — написал Баринов в «Инстаграме».
На 16-й минуте матча Баринов упал на газон, схватившись за колено. С поля игрока увезли на электрокаре. Баринов покинул поле в слезах.
23-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил две жёлтые карточки.
Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с «Ахматом». Встреча состоится 26 августа.
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