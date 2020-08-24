Мурзагулов: мы будем говорить. У Башкортостана такие же права, как и у Москвы

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал слова главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
«Странно, что глава судейского комитета так реагирует на наши слова. Если бы я был на его месте, хотя бы посмотрел моменты и увидел, что в одинаковых ситуациях решения принимаются не в пользу «Уфы». Если посчитать, что где-то не дали жёлтую, где-то красную дали, а где-то — нет, в принципе, я бы понял, что это сказалось на результате матча. Конечно, я могу ошибаться.
Наши болельщики очень лояльные люди. Мальчишки, которые берут автографы у определённых команд, в этот раз их не брали, а кричали «позор».
Изучили бы сначала все вопросы. А получается так: «Ах, вы не «Спартак», нельзя вам этого говорить». Так что ли? Нет, мы будем говорить. У Башкортостана такие же права, как и у Москвы. Мы работаем для наших болельщиков», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 24 августа 2020
-
13:45
-
13:41
-
13:33
-
13:33
-
13:28
-
13:21
-
13:16
-
13:12
-
13:09
-
12:55
-
12:43
-
12:35
-
12:19
-
12:14
-
11:50
-
11:47
-
11:47
-
11:37
-
11:35
-
11:29
-
11:22
-
10:59
-
10:55
-
10:49
-
10:45
-
10:45
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:51
-
09:48
-
09:42