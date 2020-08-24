Уткин: способность Зобнина к саморазвитию — редкость для зажиточного российского игрока

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив».

«Моё самое важное впечатление от игры „Спартака“ с „Локо“ — Зобнин. У него очень прилично заработала левая нога, как минимум три мягкие уверенные передачи в штрафную с правого края я насчитал. Это очень много. Я не о числе передач. Я о том, что игровой интеллект Романа до сих пор довольно безнадёжно упирался в стереотипный технический инструментарий (по моим наблюдениям).



Что я имею в виду? Роман отлично умеет разрушать. Были случаи действий по лидеру соперника. Он умеет выполнять конкретные тактические задачи на поле, в том числе атакующие. Это интеллект.



Физически Роман — машина. Если сейчас подключается левая. Если уже были матчи, где он не стесняется (раньше, пусть будет этот глагол — стеснялся!) бить по воротам.



Ну, он превращается в игрока значительно более высокого класса. Способность к саморазвитию. Такая редкость для уже вполне зажиточного российского футболиста. Просто респект», — написал Уткин в своём телеграм-канале.