Куман сообщил Суаресу, что не рассчитывает на него

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман провёл беседу с нападающим команды Луисом Суаресом и сказал, что не рассчитывает на него, сообщает Marca со ссылкой на радиостанцию RAC1.
Форвард не получил информации о возвращении к тренировкам и теперь должен будет расторгнуть контракт с клубом. Напомним, он истекает в 2021 году.
Сейчас Суарес находится в отпуске. Следующим шагом для него будут переговоры о расторжении контракта при участии уругвайских юристов.
Ранее испанские СМИ сообщали, что Суарес может принять участие в сделке по покупке полузащитника «Аякса» Дони ван де Бека. Хавбек оценивается в € 45–50 млн. Каталонцы не смогут потратить такую сумму, и есть вариант, при котором в сделку будет включён уругваец. В таком случае форвард отправится в нидерландский клуб, а Дони ван де Бек перейдёт в «Барселону» с доплатой в размере € 20 млн.
- 24 августа 2020
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