Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Не говорите моим родителям и УЕФА». Горецка забрал себе кусок сетки ворот после финала ЛЧ

«Не говорите моим родителям и УЕФА». Горецка забрал себе кусок сетки ворот после финала ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка забрал себе часть сетки ворот после финального матча Лиги чемпионов.

«Не говорите моим родителям или УЕФА», — написал Горецка в «Твиттере».

Посмотреть фотографии можно на странице Леона Горецки в "Твиттере".

В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская «Бавария» обыграла «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).

Ранее Роберт Левандовски выложил фото с Кубком Лиги чемпионов в постели.

Роберт Левандовски выложил фото с Кубком Лиги чемпионов в постели
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020