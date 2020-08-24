«Не говорите моим родителям и УЕФА». Горецка забрал себе кусок сетки ворот после финала ЛЧ

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка забрал себе часть сетки ворот после финального матча Лиги чемпионов.

«Не говорите моим родителям или УЕФА», — написал Горецка в «Твиттере».

Посмотреть фотографии можно на странице Леона Горецки в "Твиттере".

В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская «Бавария» обыграла «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).

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