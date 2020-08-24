Хаверц подпишет с «Челси» пятилетний контракт с зарплатой € 8 млн в год плюс бонусы

Итальянский журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере» раскрыл подробности контракта 21-летнего полузащитника Кая Хаверца с лондонским «Челси».

Сообщалось, что в ближайшее время хавбек переедет в Англию из леверкузенского «Байера». Соглашение между Хаверцем и синими будет рассчитано до 2025 года. Зарплата Кая составит € 8 млн плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил немецкому клубу за игрока € 80 млн, плюс € 20 млн в качестве бонусов. Осталось уладить вопросы по документам.



Хаверц выступает в составе основной команды «Байера» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. С 2018 года Хаверц вызывается в сборную Германии.