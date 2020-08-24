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Ал. Миранчук — Баринову: зная тебя, не возникает никаких сомнений, что вернёшься сильнее!

Ал. Миранчук — Баринову: зная тебя, не возникает никаких сомнений, что вернёшься сильнее!
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поддержал одноклубника Дмитрия Баринова, у которого был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Поправляйся скорее! Зная тебя, не возникает никаких сомнений, что ты вернёшься сильнее! Мы рядом», — написал Алексей в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

23-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил две жёлтые карточки.

Следующий матч «Локомотив» проведёт на своём поле с «Ахматом». Встреча состоится 26 августа.

Баринов: травмы – часть футбола, это надо пережить. Вернусь ещё сильнее
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