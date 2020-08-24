Артуро Видаль не входит в планы Кумана

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль не входит в планы нового главного тренера команды Рональда Кумана, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на радиостанцию RAC1.

Как и в случае с нападающим Луисом Суаресом, Куман провёл беседу с Видалем и попросил чилийца найти себе новую команду. Теперь хавбек должен будет расторгнуть контракт с клубом. Напомним, он истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» заинтересован в возвращении полузащитника. В услугах Артуро заинтересован новый главный тренер туринского клуба Андреа Пирло. Сообщается, что хавбек также хочет вернуться в «Ювентус» и поработать под управлением Пирло, с которым вместе играл в туринском клубе с 2011 по 2015 год.



Артуро Видаль перешёл в каталонскую «Барселону» в 2018 году. Ранее он выступал за немецкие «Байер» и «Баварию», а также туринский «Ювентус».