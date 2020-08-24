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Куман: все в «Барселоне» должны понимать, что находятся в лучшем клубе в мире

Куман: все в «Барселоне» должны понимать, что находятся в лучшем клубе в мире
Футбол / Испания 0

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, что значит для него каталонский клуб.

«Здорово иметь в команде такого игрока, как Месси. Благодаря своему умению он найдёт место в построении новой команды.

Я считаю Барселону своим домом. Когда я раньше приезжал в этот город, мне чего-то не хватало. Это было потому, что я приезжал не для того, чтобы тренировать «Барселону». Но теперь я являюсь тренером клуба и очень счастлив. Все в «Барселоне» должны понимать, что находятся в лучшем клубе в мире. Нам очень повезло быть частью этого клуба", — приводит слова Кумана Mundo Deportivo со ссылкой на BarçaTV+.

57-летний Куман возглавил «Барселону» 19 августа 2020 года. Голландский специалист заключил с клубом двухлетний контракт.

Куман: «Барселона» — это Месси. Он должен завершить здесь карьеру
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