Куман: все в «Барселоне» должны понимать, что находятся в лучшем клубе в мире
Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, что значит для него каталонский клуб.
«Здорово иметь в команде такого игрока, как Месси. Благодаря своему умению он найдёт место в построении новой команды.
Я считаю Барселону своим домом. Когда я раньше приезжал в этот город, мне чего-то не хватало. Это было потому, что я приезжал не для того, чтобы тренировать «Барселону». Но теперь я являюсь тренером клуба и очень счастлив. Все в «Барселоне» должны понимать, что находятся в лучшем клубе в мире. Нам очень повезло быть частью этого клуба", — приводит слова Кумана Mundo Deportivo со ссылкой на BarçaTV+.
57-летний Куман возглавил «Барселону» 19 августа 2020 года. Голландский специалист заключил с клубом двухлетний контракт.
Куман: «Барселона» — это Месси. Он должен завершить здесь карьеру
- 24 августа 2020
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
17:58
-
17:56
-
17:35
-
17:33
-
17:13
-
17:08
-
16:47
-
16:29
-
16:15
-
16:02
-
15:51
-
15:47
-
15:34
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:06
-
14:42
-
14:32
-
14:32
-
14:25
-
14:17
-
14:15
-
13:45
-
13:41
-
13:33
-
13:33
-
13:28
-
13:21
-
13:16
-
13:12
Партнерский контент