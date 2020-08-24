Хорватский футбольный союз рассказал «ПСЖ», как выиграть Лигу чемпионов

Хорватский футбольный союз (HNS) рассказал «Пари Сен-Жермен», что нужно сделать для победы в Лиге чемпионов. Накануне французский клуб проиграл мюнхенской «Баварии» в финале турнира (0:1).
«Эй, „Пари Сен-Жермен“, кажется, есть рецепт победы в Лиге чемпионов. Как насчёт игрока сборной Хорватии в летнее трансферное окно?» — говорится в сообщении, опубликованном на странице HNS в «Твиттере».
Напомним, в 2013 году «Бавария» стала победителем Лиге чемпионов. Тогда в составе мюнхенцев выступал хорват Марио Манджукич. В 2014, 2016, 2017 и 2018 годах трофей завоёвывал мадридский «Реал» с Лукой Модричем. В 2015 году «Барселона» выиграла Лигу чемпионов с Иваном Ракитичем, а в 2019 году — «Ливерпуль» с Деяном Ловреном. В финале турнира сезона-2019/2020 за «Баварию» играл Иван Перишич.
- 24 августа 2020
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