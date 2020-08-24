Игроки «РБ Лейпциг» Гулачи и Орбан — в заявке сборной Венгрии на матч Лиги наций с Россией

Венгерский футбольный союз на официальном сайте опубликовал список игроков, вызванных в расположение национальной команды на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА со сборными России и Турции. Стоит отметить, что в заявку венгерской сборной включены игроки «РБ Лейпциг» Петер Гулачи и Вилли Орбан.



Полностью заявка сборной Венгрии выглядит следующим образом:



Вратари: Петер Гулачи («РБ Лейпциг», Германия), Денеш Дибуш («Ференцварош», Венгрия), Адам Ковачик («МОЛ Фехервар», Венгрия).



Защитники: Вилли Орбан («РБ Лейпциг», Германия), Ботонд Барат («Гонвед», Венгрия), Барнабас Беше («Гавр», Франция), Эндре Ботка, Тамаш Пришкин (оба — «Ференцварош», Венгрия), Оттила Фиола («МОЛ Фехервар», Венгрия), Михай Корхут («Хапоэль» Беэр-Шева, Израиль), Адам Ланг («Омония», Кипр), Аттила Салаи («Аполлон», Кипр).



Полузащитники: Тамаш Чери («Мезекевешд», Венгрия), Даниел Наздаг («Гонвед», Венгрия), Андраш Шефер, Жолт Кальмар (оба — ДАК 1904, Словакия), Адам Надь («Бристоль Сити», Англия), Давид Сигер («Ференцварош», Венгрия), Доминик Собослаи («Ред-Булл Зальцбург», Австрия).



Нападающие: Бенжамин Бабати («Залаэгерсег», Венгрия), Неманья Николич («МОЛ Фехервар», Венгрия), Роланд Шаллаи («Фрайбург», Германия), Кристиан Шимон («Уйпешт», Венгрия), Адам Салаи («Майнц», Германия), Адриан Секе («Хераклес», Нидерланды).