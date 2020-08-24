Юран: мне звонили из РФС насчёт моих слов. Я спросил: «Была ли конкретно моя прямая речь?»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что ему его приглашали в РФС для объяснений своих слов о «Спартаке». Ранее специалист заявил, что его уволили из «Химок» по требованию генерального директора красно-белых Шамиля Газизова. Также Юран утверждал, что «Химки» и «Уфа» отдадут 12 очков «Спартаку» в матчах РПЛ.

«Мне был один звонок, где-то две-три недели назад. Человек представился сотрудником РФС и сказал, что меня хотели бы видеть в Доме футбола. В ответ поинтересовался, а в чём именно вопрос. Присылайте официальную бумагу, с чёткими формулировками, откуда я знаю, что это точно работник РФС, может, мне какой-то инсайдер или пранкер звонит, номера я не знаю и половину людей, кто сейчас там работает, тоже.



Начали что-то говорить о моих словах в газетах. Ответил на это: конкретно моя прямая речь была? Чёткого ответа не получил. Больше от РФС никаких звонков не было и официальных бумаг с приглашением не приходило. Поэтому, кто меня там ждёт, не знаю», — приводит слова Юрана ТАСС.