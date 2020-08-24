Смертин: в случае рецидива наказание «Спартака» может быть жёстче, чем закрытие трибуны

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение КДК применить санкции в отношении «Спартака» за расистские выкрики фанатов клуба в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Вчера на матче система мониторинга РФС зафиксировала дискриминационные скандирования со стороны организованной группы болельщиков „Спартака“. К сожалению, это уже не первый случай с болельщиками красно-белых и надо понимать, что в случае рецидива наказание может быть намного жёстче, чем закрытие одной трибуны и штраф.
Подобное поведение неприемлемо не только на стадионе, но и в обществе в целом. А это уже пятый раз за три года. Многие зачастую услышат, что кричат 5-6 провокаторов и начинают повторять, не задумываясь, о чём речь и какие дальше будут последствия. А в итоге закрытие трибун и страдают в том числе болельщики, которые умеют не только поддерживать свою команду, но и уважать соперника.
Такие ситуации возникают из-за недостатка образования и в данный момент РФС проводит активную работу с клубами в этом направлении, организует „Уроки футбола“ для подрастающего поколения и поддерживает многочисленные социальные инициативы, направленные на противодействие дискриминации в обществе», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
- 24 августа 2020
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