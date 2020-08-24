Экс-форвард «Локомотива» Обиора: Сёмин ждал, что я буду забивать по 50 голов за сезон

Бывший нападающий «Локомотива» Джеймс Обиора поделился воспоминаниями о работе под руководством экс-тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.
«Локомотив» — настолько амбициозный клуб, что тренер относился к каждой игре, как к финалу. Ты не забил в одном матче – и сразу жёсткий разговор. Я думал только о том, что если я не забью, тренер начнет кричать. Такие ситуации иногда отвлекают. Так что с точки зрения комфорта и прогресса я бы выбрал «Андерлехт», а сточки зрения побед и трофеев – «Локомотив».
Сёмин был отличным тренером, жёстким, мотиватором, особенным человеком. Он постоянно кричал на меня на русском, но я не понимал ни слова. Возможно, он видел во мне что-то, чего не видел даже я сам, и ждал, что я буду забивать по 50 голов за сезон. Помню и болельщиков «Локомотива». Однажды они сделали в мою честь баннер и всегда поддерживали. Жаль, что мне не удалось играть и дальше на уровне первого сезона. Но надеюсь, что я делал болельщиков счастливыми и теперь они вспоминают меня добрым словом", — приводит слова Обиоры пресс-служба клуба.
- 24 августа 2020
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:27
-
19:20
-
19:14
-
19:02
-
18:52
-
18:49
-
18:41
-
18:39
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
17:58
-
17:56
-
17:35
-
17:33
-
17:13
-
17:08
-
16:47
-
16:29
-
16:15
-
16:02
-
15:51
-
15:47
-
15:34
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:06
-
14:42
-
14:32
-
14:32