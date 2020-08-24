Салихамиджич — о победе «Баварии» в ЛЧ: не могу описать словами, как горжусь этими парнями

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал победу мюнхенцев в Лиге чемпионов сезона-2019/2020.



«Невероятно. Наши мечты сбылись: победители Лиги чемпионов, второй требл за семь лет. Не могу описать словами, как я горжусь этими парнями, тренерами и всеми сотрудниками „Баварии“. Этот триумф мы посвящаем нашим потрясающим фанатам и нашему великому клуба. Продолжим в том же духе!» — написал Салихамиджич на своей странице в «Твиттере».

В финальном матче Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль».