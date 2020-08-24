Артур Рамос: «Барселона» навсегда останется в моём сердце

Бразильский полузащитник Артур Рамос, перешедший из «Барселоны» в «Ювентус», обратился к болельщикам каталонского клуба.
«Прощание всегда бывает трудным, но тем более, я оставляю место, которое является моим домом. Этот невероятный город навсегда останется в моём сердце. Здесь меня приветствовали, как каталонца. Для меня открыли новую культуру и помогли расти как игроку и, прежде всего, как человеку. Я прощаюсь с группой впечатляющих игроков. Мне очень повезло, что я играл вместе с ними. Прежде всего, я очень благодарен партнёрам за их поддержку в качестве друзей, людей с огромным сердцем. Я испытываю чувство гордости за то, что я был игроком „Барселоны“, и играл за эмблему одного из самых важных клубов в мире, который проявил ко мне любовь и уважение. Я никогда не забуду этого. Сегодня пора прощаться, но я навсегда заберу частичку всего, чем я жил здесь, в своё сердце. Спасибо, „Барселона“, — сказал Артур в видео в своём »инстаграме".
- 24 августа 2020
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