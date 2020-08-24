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Видео: Доменико Тедеско ответил на вопрос журналиста на русском языке

Видео: Доменико Тедеско ответил на вопрос журналиста на русском языке
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на русском языке рассказал, что излечился от заболевания.

«Спасибо за вопрос. Хорошо себя чувствую, спасибо. Я был в очень трудной ситуации, потому что всегда хочу быть с командой. Без футбола трудно. Теперь я на поле, я здесь. Конечно, очень рад этому», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Видео можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».

Из-за болезни Тедеско не руководил московским «Спартаком» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).

34-летний Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. В минувшем сезоне московский клуб под его руководством финишировал на седьмом месте в турнирной таблице российского национального чемпионата.

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