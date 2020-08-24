Стерлинг присутствовал на вечеринке у заразившегося коронавирусом Болта

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг присутствовал на дне рождения бегуна Усэйна Болта, который заразился коронавирусом, сообщает The Sun.

Болт сдал тест на следующий день после вечеринки. На шумном праздновании все приглашённые и именинник танцевали без медицинских масок и не соблюдали нормы социального дистанцирования. После тестирования Болт находится на самоизоляции. На мероприятии присутствовал и полузащитник леверкузенского «Байера» Леон Бэйли.

В минувшем сезоне 25-летний Стерлинг принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги (30 — в основном составе), в которых стал автором 20 забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2023 года.