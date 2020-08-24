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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» со счётом 2:1 обыграл «Локомотив». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва), ему ассистировали судьи на линиях Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе (оба — Москва).

Пресс-служба московского клуба представила ролик, показав, что осталось за кадром матча. На видео — разминка команды в преддверии матча и ключевые моменты встречи, а также благодарность болельщикам после финального свистка.

Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.

«Спартак», набрав 8 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на 4-м месте.

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