Нуну Гомеш: люди ожидали, что Роналду не преуспеет в «Ювентусе», но он доказал обратное

Бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш поделился мнением о выступлениях форварда Криштиану Роналду в туринском «Ювентусе».



«Да, я бы сказал, что Роналду добился успеха в Италии, потому что дважды выиграл Серию А. Однако этого недостаточно для „Ювентуса“. Недостаточно просто стать чемпионом Италии.



На фоне больших перемен некоторые ожидали, что Роналду не преуспеет за пределами „Реала“, но он доказал с помощью рекордов и статистики, что был очень хорош эти два сезона в «Ювентусе». Он много забивает, участвует в каждом матче. Роналду – лучший, учитывая то, в каком возрасте он выступает на таком высоком уровне», — приводит слова Гомеша Goal.com.

В сезоне-2019/2020 Роналду принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, забил 31 мяч и отдал 6 результативных передач. Напомним, в туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера Роналду составила € 117 млн.