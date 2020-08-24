Моратти: думаю, «Интер» уже пробовал купить Месси

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился мнением о возможном переходе в миланский клуб аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Думаю, «Интер» уже пробовал купить Месси. Видел рекламу Suning, где образ Месси был спроецирован на миланский собор. Это заставляет думать, что они уже предприняли хотя бы одну попытку. Если нет, то скоро попытаются. Это сложная сделка на экономическом уровне, поэтому давайте внесём ясность: самое большое препятствие, которое необходимо преодолеть, — это желание Месси. Нам нужно понять, действительно ли он намерен покинуть «Барселону», — приводит слова Моратти AS.

Сообщалось, что 33-летний Месси задумался об уходе из «Барселоны», так как недоволен руководством клуба.