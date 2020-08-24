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Эктор Бельерин может перейти в «ПСЖ»

Эктор Бельерин может перейти в «ПСЖ»
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 25-летний футболист был предложен «Пари Сен-Жермен». Французский клуб рассматривает предложение. Отмечается, что «ПСЖ» может отказаться от трансфера из-за большого количества травм у защитника в последние несколько сезонов. Действующий контракт Бельерина с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.

Бельерин выступает за основную команду лондонского «Арсенала» с 2013 года. В сезоне-2019/2020 защитник принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол. В составе «Арсенала» Бельерин — обладатель Кубка (сезон-2014/2015, 2016/2017, 2019/2020) и Суперкубка (2015, 2017) Англии.

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