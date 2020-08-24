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Зарплата Тьяго Силвы в «Челси» составит € 10 млн в год

Зарплата Тьяго Силвы в «Челси» составит € 10 млн в год
Футбол / Англия 0

Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва будет получать в лондонском «Челси» € 10 млн в год, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По данным источника, футболист подпишет с английским клубом контракт до лета 2022 года. Силва достанется «Челси» бесплатно, так как его контракт с «ПСЖ» истекает через несколько дней.

Силва перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 21 матче чемпионата Франции, однако не отметился результативными действиями.

Следующей целью «Челси» станет покупка голкипера, который заменит Кепу Аррисабалагу. Кроме того, «аристократы» намерены расстаться с защитниками Эмерсоном и Давиде Дзаппакостой, полузащитником Тьемуэ Бакайоко, а также нападающим Миши Батшуайи.

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