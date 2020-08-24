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Луиш Фигу — о поражении «Барселоны» в ЛЧ со счётом 2:8: ничего особенного не почувствовал

Луиш Фигу — о поражении «Барселоны» в ЛЧ со счётом 2:8: ничего особенного не почувствовал
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу высказался о выступлении испанских клубов в Лиге чемпионов сезона-2019/2020.

«Это самый важный турнир. Испанский футбол гремит на весь мир уже много лет. Он доминировал, но не в этом сезоне. Эта ситуация показывает, насколько сложно постоянно быть на вершине. Есть циклы. Команды, вышедшие в финал, заслуживают этого благодаря тому, что сделали в предыдущем матче.

Поражение „Барселоны“ со счётом 2:8? Я ничего особенного не почувствовал. Футбол развивается. Он меняется, но не только физически – всё, что с ним связано, например, технологии. Они развиваются, и вы видите это в игре. Теперь дело не только в технике, но и в телосложении, силе и технологиях», — приводит слова Фигу Marca.

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