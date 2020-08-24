Луиш Фигу — о поражении «Барселоны» в ЛЧ со счётом 2:8: ничего особенного не почувствовал
Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу высказался о выступлении испанских клубов в Лиге чемпионов сезона-2019/2020.
«Это самый важный турнир. Испанский футбол гремит на весь мир уже много лет. Он доминировал, но не в этом сезоне. Эта ситуация показывает, насколько сложно постоянно быть на вершине. Есть циклы. Команды, вышедшие в финал, заслуживают этого благодаря тому, что сделали в предыдущем матче.
Поражение „Барселоны“ со счётом 2:8? Я ничего особенного не почувствовал. Футбол развивается. Он меняется, но не только физически – всё, что с ним связано, например, технологии. Они развиваются, и вы видите это в игре. Теперь дело не только в технике, но и в телосложении, силе и технологиях», — приводит слова Фигу Marca.
Фигу оценил шансы Месси повторить его переход из «Барселоны» в «Реал»
- 25 августа 2020
-
00:07
-
00:02
- 24 августа 2020
-
23:47
-
23:44
-
23:24
-
23:04
-
22:50
-
22:37
-
22:32
-
22:04
-
21:54
-
21:43
-
21:18
-
21:02
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:27
-
19:20
-
19:14
-
19:02
-
18:52
-
18:49
-
18:41
-
18:39
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:06
Партнерский контент