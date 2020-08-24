«Ювентус» провёл первую тренировку под руководством Андреа Пирло

Футболисты туринского «Ювентуса» приняли участие в первой тренировке под руководством нового главного тренера Андреа Пирло.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» итальянского клуба.

41-летний Пирло возглавил «Ювентус» 8 августа, сменив на посту главного тренера Маурицио Сарри, который был отправлен в отставку. В бытность игроком Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды футболист сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка страны (2012, 2013).

В минувшем сезоне «Ювентус» стал чемпионом Италии, но проиграл в финале Кубка Италии, уступил в матче за Суперкубок страны, а также вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.