Тренер вратарей «Интера» госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате ДТП
53-летний тренер вратарей миланского «Интера» Адриано Бонаюти попал в аварию, сообщает Il Resto del Carlino.
По данным источника, Бонаюти ехал на своём велосипеде и врезался в заднюю часть автомобиля Toyota Rav 4, который выезжал из двора своего дома. В результате столкновения специалист пробил заднее стекло внедорожника и повредил дверь багажника. Бонаюти получил серьёзные повреждения и был госпитализирован. Врачи подозревают у него несколько переломов.
В минувшем сезоне «Интер» финишировал на втором месте в чемпионате Италии и завоевал путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В Лиге Европы миланский клуб дошёл до финала, где проиграл «Севилье» со счётом 2:3. Решающий гол в свои ворота забил форвард «Интера» Ромелу Лукаку.
Аллегри может сменить Конте в «Интере» уже на следующей неделе
- 25 августа 2020
-
00:07
-
00:02
- 24 августа 2020
-
23:47
-
23:44
-
23:24
-
23:04
-
22:50
-
22:37
-
22:32
-
22:04
-
21:54
-
21:43
-
21:18
-
21:02
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:27
-
19:20
-
19:14
-
19:02
-
18:52
-
18:49
-
18:41
-
18:39
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:06
Партнерский контент