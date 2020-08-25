Тренер вратарей «Интера» госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате ДТП

53-летний тренер вратарей миланского «Интера» Адриано Бонаюти попал в аварию, сообщает Il Resto del Carlino.

По данным источника, Бонаюти ехал на своём велосипеде и врезался в заднюю часть автомобиля Toyota Rav 4, который выезжал из двора своего дома. В результате столкновения специалист пробил заднее стекло внедорожника и повредил дверь багажника. Бонаюти получил серьёзные повреждения и был госпитализирован. Врачи подозревают у него несколько переломов.

В минувшем сезоне «Интер» финишировал на втором месте в чемпионате Италии и завоевал путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В Лиге Европы миланский клуб дошёл до финала, где проиграл «Севилье» со счётом 2:3. Решающий гол в свои ворота забил форвард «Интера» Ромелу Лукаку.