Федотов: у «Сочи» большая группа игроков переболела в период, когда нужно было передохнуть

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как футболисты набирали форму после выздоровления от коронавируса.



«Очень большая группа у нас переболела в тот период, когда нужно было передохнуть, перезагрузиться. Большинство футболистов были на карантине, всё проходило про регламенту. Мы вышли 28 июля, когда с нас сняли ограничения. Мы отходили от нашего плана. Мы снимали тренировки, делали восстановление. Кто-то у нас болел бессимптомно, но всё равно подходили к каждому индивидуально. Нам было важно не перегрузиться, постепенно нагружать футболистов. Две недели – мало. Со «Спартаком» мы выглядели хорошо, по движению. Далее, при тестах футболистов мы видели, что нам будет сложно. Восстановление зависло, мы принимали различные меры, но матч с «Химками» показал, что у нас отсутствовали рывки и спринты. В том матче мы проиграли в этом отношении в чистую.



Из-за концовки сезона – все набирали форму за счёт игр. Потом пошла комплектация команды и всего две недели перерыва. Нового иностранца нужно адаптировать, а границы закрыты. Мы потеряли Сашу Кокорина, Мостового и возникает сложность замены игроков», — сказал Федотов в эфире телеканала «Россия 24».

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