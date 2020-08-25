Федотов: у «Сочи» большая группа игроков переболела в период, когда нужно было передохнуть

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как футболисты набирали форму после выздоровления от коронавируса.
«Очень большая группа у нас переболела в тот период, когда нужно было передохнуть, перезагрузиться. Большинство футболистов были на карантине, всё проходило про регламенту. Мы вышли 28 июля, когда с нас сняли ограничения. Мы отходили от нашего плана. Мы снимали тренировки, делали восстановление. Кто-то у нас болел бессимптомно, но всё равно подходили к каждому индивидуально. Нам было важно не перегрузиться, постепенно нагружать футболистов. Две недели – мало. Со «Спартаком» мы выглядели хорошо, по движению. Далее, при тестах футболистов мы видели, что нам будет сложно. Восстановление зависло, мы принимали различные меры, но матч с «Химками» показал, что у нас отсутствовали рывки и спринты. В том матче мы проиграли в этом отношении в чистую.
Из-за концовки сезона – все набирали форму за счёт игр. Потом пошла комплектация команды и всего две недели перерыва. Нового иностранца нужно адаптировать, а границы закрыты. Мы потеряли Сашу Кокорина, Мостового и возникает сложность замены игроков», — сказал Федотов в эфире телеканала «Россия 24».
- 25 августа 2020
-
01:40
-
01:23
-
00:55
-
00:54
-
00:46
-
00:45
-
00:42
-
00:07
-
00:02
- 24 августа 2020
-
23:47
-
23:44
-
23:24
-
23:04
-
22:50
-
22:37
-
22:32
-
22:04
-
21:54
-
21:43
-
21:18
-
21:02
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:27
-
19:20
-
19:14
-
19:02
-
18:52