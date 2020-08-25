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Федотов: в «Сочи» у Кокорина никаких проблем с травмами не было

Федотов: в «Сочи» у Кокорина никаких проблем с травмами не было
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Кокорине, который пока не может дебютировать за красно-белых из-за травмы.

«Не сглазили ли мы Кокорина? Во-первых, мы таким не занимаемся. В любой команде главный колдун — тренер, который работает на результат и на максимум. Тут скорее стечение обстоятельств. Там он попал под другие условия и получил травму. Где-то промелькнуло, что там икроножная мышца, основная группа. Икроножная мышца требует длительного восстановления.

У нас с ним никаких проблем не было, обычная забитость ног. Среди футболистов это бывает. Саша всегда к себе относился профессионально, всё делал вовремя, делал все процедуры и убирал все мелкие вещи из мышц. Он всегда вовремя делал профилактику. Предпосылок к травматизму у Саши не было», — сказал Федотов в эфире телеканала «Россия 24».

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