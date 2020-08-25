Федотов: у «Сочи» есть время укомплектоваться, чтобы более уверенно говорить о еврокубках

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о возможном попадании команду в зону еврокубков.



«Сочи» — ещё очень молодой клуб, но амбиции ребят позволяют мыслить и думать о будущем с долей оптимизма. Есть время сделать хорошую комплектацию и более уверенно говорить о еврокубках. Надо понимать, что прошло всего четыре тура, но мы всегда настраиваемся на каждую игру. Нам интересно побеждать в каждой игре. Шаг за шагом определённые задачи и решаются", — сказал Федотов в эфире телеканала «Россия 24».



«Сочи», набрав в четырёх турах восемь очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч сочинский клуб проведёт 25 августа с «Тамбовом». Матч состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».