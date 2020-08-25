Федотов: возможно, Рами заиграть в «Сочи» помешала травма
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о бывшем игроке команды Адиле Рами, который так ни разу и не сыграл за сочинский клуб.
«Рами сам по себе очень интересный человек, подвижный, компанейский и коммуникабельный. Дело заключалось в том, что он пытался сделать всё для того, чтобы выйти на футбольное поле, но, возможно, старая травма ему помешала. Других проблем не было», — сказал Федотов в эфире телеканала «Россия 24».
34-летний Рами перешёл в «Сочи» 21 февраля 2020 года. В конце мая французский футболист покинул команду. Ранее он играл за «Этуаль», «Лилль», «Валенсию», «Милан», «Севилью», «Марсель» и «Фенербахче». В 2018 году в составе сборной Франции Рами стал чемпионом мира.
Федотов: у «Сочи» есть время укомплектоваться, чтобы более уверенно говорить о еврокубках
- 25 августа 2020
-
01:40
-
01:23
-
00:55
-
00:54
-
00:46
-
00:45
-
00:42
-
00:07
-
00:02
- 24 августа 2020
-
23:47
-
23:44
-
23:24
-
23:04
-
22:50
-
22:37
-
22:32
-
22:04
-
21:54
-
21:43
-
21:18
-
21:02
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:27
-
19:20
-
19:14
-
19:02
-
18:52
Партнерский контент