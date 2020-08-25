Федотов: возможно, Рами заиграть в «Сочи» помешала травма

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о бывшем игроке команды Адиле Рами, который так ни разу и не сыграл за сочинский клуб.



«Рами сам по себе очень интересный человек, подвижный, компанейский и коммуникабельный. Дело заключалось в том, что он пытался сделать всё для того, чтобы выйти на футбольное поле, но, возможно, старая травма ему помешала. Других проблем не было», — сказал Федотов в эфире телеканала «Россия 24».



34-летний Рами перешёл в «Сочи» 21 февраля 2020 года. В конце мая французский футболист покинул команду. Ранее он играл за «Этуаль», «Лилль», «Валенсию», «Милан», «Севилью», «Марсель» и «Фенербахче». В 2018 году в составе сборной Франции Рами стал чемпионом мира.

Федотов: у «Сочи» есть время укомплектоваться, чтобы более уверенно говорить о еврокубках