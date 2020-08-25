«Ювентус» определил Паредеса, как приоритетную цель для усиления полузащиты

Туринский «Ювентус» продолжает искать усиление на рынке трансферов, определив сразу несколько трансферных целей, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Приоритетной целью для усиления полузащиты чемпионов Италии стал 26-летний аргентинский полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, многим известный по выступлениям в России за санкт-петербургский «Зенит».

Для усиления линии атаки предпочтение по-прежнему отдаётся 26-летнему форварду «Наполи» Аркадиушу Милику. Альтернатива – Эдин Джеко, которого очень не хочет терять «Рома». Однако, до сих пор предложения по обоим игрокам ещё не были сформированы.

«Ювентус» продолжает работу с игроками «на выход», которая связана с уходом Гонсало Игуаина и Сами Хедиры, с которыми до сих пор не достигнуты договорённости о разрыве контракта по обоюдному согласию.

Напомним, что «ПСЖ» приобрёл Паредеса у «Зенита» за € 40 млн в январе 2019 года. Ранее игрок помимо «Зенита» выступал за такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Кьево», «Рома» и «Эмполи». В прошедшем сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.