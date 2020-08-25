Луи ван Гал рассказал, что однажды мог возглавить «Ливерпуль»

69-летний нидерландский специалист Луи ван Гал, проработавший всего 2 года на «Олд Траффорд», рассказал, что ранее имел возможность возглавить «Ливерпуль» после переговоров с их управляющим директором.

«Да, их управляющий директор Ян Эйр прилетел в Португалию, где у меня есть дом, и мы провели длительные переговоры — он даже остался пообедать. Однако после того как он ушел, я больше ничего не слышал о работе в «Ливерпуле». Хотя, я не думаю, что он бы прилетал в Португалию, если бы они не относились к этому серьёзно. Но позже я от кого-то услышал, что я вёл себя слишком высокомерно или что-то в этом роде. Я не знаю», — цитирует ван Гала Mirror.

Ранее стало известно, что Луи ван Гал может вернуться к тренерской деятельности и вновь возгласить сборную Нидерландов. Последним местом его работы был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году. В ходе своей карьеры специалист также тренировал «Аякс», «Барселону», «АЗ Алкмар» и «Баварию». Сборную Нидерландов возглавлял в периоды с 2000 по 2002 и с 2012 по 2014 год.