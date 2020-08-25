Суарес, Ракитич, Видаль и Юмтити не входят в планы Кумана в «Барселоне»

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман провёл встречу с генеральным директором клуба, на которой был определён круг футболистов, с которыми не планируется продолжать сотрудничество, сообщает Mundo Deportivo.
Стало известно, что клуб будет пытаться трудоустроить сразу несколько именитых футболистов – это защитник Самюэль Юмтити, полузащитники Артуро Видаль и Иван Ракитич а также нападающий Луис Суарес.
Не стоит ожидать и трансферов Донни ван де Бека из «Аякса» и Фабиана Руиса из «Наполи», так как руководство считает, что следующий сезон для «Барселоны» будет переходным и нет смысла платить требуемые суммы за игроков.
Однако в линию нападения была определена дорогостоящая замена уругвайцу Луису Суаресу – это соотечественник Лионеля Месси – нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.
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