Суарес, Ракитич, Видаль и Юмтити не входят в планы Кумана в «Барселоне»

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман провёл встречу с генеральным директором клуба, на которой был определён круг футболистов, с которыми не планируется продолжать сотрудничество, сообщает Mundo Deportivo.

Стало известно, что клуб будет пытаться трудоустроить сразу несколько именитых футболистов – это защитник Самюэль Юмтити, полузащитники Артуро Видаль и Иван Ракитич а также нападающий Луис Суарес.

Не стоит ожидать и трансферов Донни ван де Бека из «Аякса» и Фабиана Руиса из «Наполи», так как руководство считает, что следующий сезон для «Барселоны» будет переходным и нет смысла платить требуемые суммы за игроков.

Однако в линию нападения была определена дорогостоящая замена уругвайцу Луису Суаресу – это соотечественник Лионеля Месси – нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.