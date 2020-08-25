Марио Балотелли может продолжить карьеру в США или Турции
30-летний итальянский нападающий «Брешии» Марио Балотелли продолжает поиски нового клуба, информирует Goal в «Твиттере» со ссылкой на Corriere dello Sport.
Сообщается, что Балотелли близок к переезду в США или Турцию, где в нём заинтересованы «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Бешикташ» соответственно.
Контракт Балотелли с «Брешией» действует до лета 2022 года, но соглашение может быть расторгнуто досрочно, так как клуб вылетел из Серии А.
Балотелли перешёл в «Брешию» летом 2019 года из «Марселя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточки.
Балотелли набил на лице татуировку Black power
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