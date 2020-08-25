Марио Балотелли может продолжить карьеру в США или Турции

30-летний итальянский нападающий «Брешии» Марио Балотелли продолжает поиски нового клуба, информирует Goal в «Твиттере» со ссылкой на Corriere dello Sport.

Сообщается, что Балотелли близок к переезду в США или Турцию, где в нём заинтересованы «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Бешикташ» соответственно.

Контракт Балотелли с «Брешией» действует до лета 2022 года, но соглашение может быть расторгнуто досрочно, так как клуб вылетел из Серии А.



Балотелли перешёл в «Брешию» летом 2019 года из «Марселя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточки.