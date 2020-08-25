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Петицию за возвращение «Золотого мяча» в 2020 году подписали более 140 тысяч человек

Петицию за возвращение «Золотого мяча» в 2020 году подписали более 140 тысяч человек
Футбол / Лига чемпионов 0

Журналисты американского издания Bleacher Report создали петицию на сайте change.org, в которой просили коллектив журнала France Football вручить в 2020 году «Золотой мяч», приз лучшему игроку Европы.

France Football объявил об отмене премии в 2020 году в конце июля, объяснив решение «исключительными обстоятельствами, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения награды», подразумевая пандемию коронавируса, из-за которой сезон в Европе был приостановлен на несколько месяцев, а Евро-2020 перенесли на 2021 год. В данный момент петицию подписали более 140 тысяч человек.

Действующий обладатель «Золотого мяча» — Лионель Месси. Эксперты по всему миру сходятся на том, что если бы приз вручили, то главным претендентом на него стал был форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

Bleacher Report создал петицию за возвращение «Золотого мяча»
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