Петицию за возвращение «Золотого мяча» в 2020 году подписали более 140 тысяч человек

Журналисты американского издания Bleacher Report создали петицию на сайте change.org, в которой просили коллектив журнала France Football вручить в 2020 году «Золотой мяч», приз лучшему игроку Европы.

France Football объявил об отмене премии в 2020 году в конце июля, объяснив решение «исключительными обстоятельствами, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения награды», подразумевая пандемию коронавируса, из-за которой сезон в Европе был приостановлен на несколько месяцев, а Евро-2020 перенесли на 2021 год. В данный момент петицию подписали более 140 тысяч человек.

Действующий обладатель «Золотого мяча» — Лионель Месси. Эксперты по всему миру сходятся на том, что если бы приз вручили, то главным претендентом на него стал был форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.