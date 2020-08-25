Баринов выбыл на полгода, Куман «чистит» состав «Барселоны». Главное у утру

Игрок «Локомотива» выбыл на полгода из-за травмы, Рональд Куман избавляется от лишних игроков «Барселоны», Усик может провести бой с Поветкиным. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит около полугода из-за разрыва связки колена.
2. «Спартак» наказан закрытием трибуны на один матч за расистские выкрики в адрес Гильерме.
3. Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман хочет избавиться от четырёх игроков основы.
4. Карен Хачанов вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Цинциннати.
5. У российского форварда «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова диагностировано растяжение связок голеностопа. Он должен восстановиться к началу сезона-2020/2021.
6. Усэйн Болт заразился коронавирусом.
7. ЦСКА готов заплатить за хавбека «Херенвена» € 12 млн.
8. Александр Поветкин может провести бой с Александром Усиком.
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