Баринов выбыл на полгода, Куман «чистит» состав «Барселоны». Главное у утру

Игрок «Локомотива» выбыл на полгода из-за травмы, Рональд Куман избавляется от лишних игроков «Барселоны», Усик может провести бой с Поветкиным. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит около полугода из-за разрыва связки колена.

2. «Спартак» наказан закрытием трибуны на один матч за расистские выкрики в адрес Гильерме.



3. Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман хочет избавиться от четырёх игроков основы.

4. Карен Хачанов вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Цинциннати.

5. У российского форварда «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова диагностировано растяжение связок голеностопа. Он должен восстановиться к началу сезона-2020/2021.

6. Усэйн Болт заразился коронавирусом.



7. ЦСКА готов заплатить за хавбека «Херенвена» € 12 млн.



8. Александр Поветкин может провести бой с Александром Усиком.



