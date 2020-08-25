Хенрик Ларссон будет тренером нападающих в «Барселоне»

Бывший игрок «Барселоны» Хенрик Ларссон, который накануне вошёл в тренерский штаб нового наставника команды Рональда Кумана, будет тренировать нападающих, сообщает Mundo Deportivo.

Куман считает, что Ларссон сможет повысить результативность каталонских форвардов благодаря его опыту. Напомним, Хенрик всю свою футбольную карьеру провёл на позиции нападающего. За сине-гранатовых швед выступал с 2004 по 2006 год, вышел на поле в 62 матчах и забил 22 гола.

Ранее также стало известно, что вместе с Ларссоном в клуб пришёл бывший главный тренер «Хоффенхайма» Альфред Схредер. Оба специалиста подписали контракты до лета 2022 года.

Напомним, что Куман сменил на посту главного тренера сине-гранатовых Кике Сетьена. По итогам прошедшего сезона «Барселона» заняла второе место в испанском чемпионате и уступила «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 2:8.