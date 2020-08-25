«Челси» согласовал контракт с 21-летним воспитанником «Ниццы»
Лондонский «Челси» согласовал контракт с 21-летним французским защитником Малангом Сарром, сообщает Get French Football News.
По данным источника, соглашение будет рассчитано на пять лет. Сообщается, что переговоры находятся в заключительной стадии, и в ближайшее время футболист пройдёт медицинский осмотр в клубе.
Маланг Сарр — воспитанник «Ниццы». В сезоне-2019/2020 он провёл в составе французского клуба 20 матчей, стал автором одного забитого мяча и заработал две жёлтые карточки.
Напомним, из-за пандемии коронавируса минувший сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно. «Ницца», набрав 41 очко в 28 матчах, финишировала на 5-м месте в турнирной таблице Лиги 1. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен».
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