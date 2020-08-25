Премьер Канады поздравил Дэвиса с победой в ЛЧ. Тот попросил пустить его домой на неделю

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса с победой в Лиге чемпионов. Дэвис стал первым в истории канадцем, которому удалось выиграть этот турнир.

«Исторический момент… Канадцы гордятся тобой. Поздравляю с большой победой, Альфонсо!» — написал Трюдо в "Твиттере".

Дэвис ответил: «Спасибо, премьер-министр! Могу ли я вернуться домой на неделю?».

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса поездка Дэвиса в Канаду может затянуться: после въезда в страну футболисту придётся отправиться на двухнедельный карантин.

19-летний Дэвис — выходец из Либерии, в раннем возрасте вместе с родителями переехавший в Канаду. Карьеру начал в клубе MLS «Ванкувер Уайткэпс», откуда в 2019 году перешёл в «Баварию». В составе мюнхенского клуба помимо Лиги чемпионов Дэвис дважды выиграл чемпионат и Кубок Германии. В Бундеслиге сезона-2019/2020 Дэвис провёл 29 матчей и забил 3 гола.