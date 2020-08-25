Судейский комитет РФС проведёт встречу с комментаторами

Судейский комитет Российского футбольного союза проведёт обучающий семинар для комментаторов и экспертов и разъяснит правила игры и протокола VAR.



Темой лекции станут последние изменения правил игры, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов (назначение 11-метрового удара, определение положения «вне игры», игра рукой и т.д.) из матчей РПЛ и других европейских чемпионатов и соревнований, нюансы работы и протокол VAR. Встреча состоится 3 сентября.



«Специфика работы комментатора предполагает незамедлительную реакцию и анализ всех эпизодов матча, включая решения арбитра. Со стартом этого сезона в российском футболе вступили в силу несколько изменений в правилах игры, и мы хотим о них рассказать.



Компетенции комментатора не всегда хватает, чтобы оценивать действия арбитра. Это абсолютно нормально, потому что никто из них не является профессиональным судьёй. Во время встречи мы ещё раз обсудим с комментаторами протокол VAR и нюансы его использования, а также расскажем об изменениях в правилах игры, которые с этого сезона действуют в Премьер-Лиге», — цитирует председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца телеграм-канал РФС.

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