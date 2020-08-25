«Барселона» попросит Пике, Бускетса, Альбу и Роберто пойти на снижение зарплаты

«Барселона» попросит нескольких игроков команды пересмотреть условия личных соглашений из-за продолжающегося кризиса в условиях пандемии коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

Заработная плата Жерара Пике, Серхио Бускетса, Жорди Альбы и Серхи Роберто может быть снижена, учитывая сложную экономическую ситуацию в клубе. «Барселона» попросит этих четырех игроков пересмотреть свои условия, поскольку они являются одними из лучших в команде после Лионеля Месси, Луиса Суареса (который уже ищет себе новый клуб) и Антуана Гризманна.

Ранее стало известно, что клуб будет пытаться трудоустроить сразу несколько именитых футболистов. Помимо Суареса это защитник Самюэль Юмтити, полузащитники Артуро Видаль и Иван Ракитич.