Газизов: сложно играть после дерби, поэтому матч с «Ротором» будет сложным

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился ожиданиями в преддверии матча 5-го тура РПЛ с «Ротором».



«Всегда сложно играть после дерби, поэтому матч будет сложным в эмоциональном плане. И всё равно играть на третий день непросто. Команда настраивается, сегодня днём вылетаем в Волгоград, мы едем за хорошей игрой.



Нельзя делить команды на аутсайдеров. «Ротор» — хорошая команда, они не зря попали в РПЛ, соперника надо уважать. В первую очередь нужно уважение к сопернику. Используем ли мы опыт «Спартака-2» при подготовке к этому матчу? Сейчас уже совсем другая команда у «Ротора», другая лига. Волгоград — хороший футбольный город, болельщики будут поддерживать команду. Они хотят доказать, что способны играть на высоком уровне, поэтому настрой у нас стопроцентный.



Все игроки основного состава должны полететь на матч. У нас есть определённые повреждения у некоторых футболистов, но называть их не буду. Вообще, ребятам такой плотный график нравится, к нему надо готовиться. РПЛ решила пойти по такому графику, я, как функционер, поддерживаю это. Стоит ли ждать Кокорина в заявке на матч? Это прерогатива тренера, лучше спрашивать у него», — цитирует Газизова Sport24.



Матч «Ротор» — «Спартак» пройдёт завтра, 26 августа. Начало — в 18:30 мск.