Тухель попросил спортивного директора «ПСЖ» продлить контракт с Тьяго Силвой

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель встретился со спортивным директором клуба Леонардо, чтобы обсудить будущее Тьяго Силвы, сообщает The Sun со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, Тухель хочет, чтобы Силва остался в парижском клубе, и попросил руководство продлить контракт с футболистом.

Контракт Силвы с «ПСЖ» истекает через несколько дней.

Сообщалось, что бразилец перейдёт в лондонский «Челси» в качестве свободного агента и уже согласовал с клубом контракт до 2022 года.

Силва перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 21 матче чемпионата Франции, однако результативными действиями не отметился.