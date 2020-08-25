Куман сказал Бускетсу, что ему предстоит бороться за место в составе

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс останется в клубе, однако ему предстоит бороться за место в составе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, испанец провёл встречу с новым главным тренером Рональдом Куманом. Переговоры длились около получаса. Наставник «Барсы» подтвердил, что рассчитывает на Бускетса, но напомнил ему, что на этой позиции хавбеку предстоит конкурировать с Миралемом Пьяничем и Френки де Йонгом.



Ранее сообщалось, что заработная плата Жерара Пике, Серхио Бускетса, Жорди Альбы и Серхи Роберто может быть снижена, учитывая сложную экономическую ситуацию в клубе. «Барселона» попросит этих четырех игроков пересмотреть свои условия, поскольку они являются одними из лучших в команде после Лионеля Месси, Луиса Суареса (который уже ищет себе новый клуб) и Антуана Гризманна.