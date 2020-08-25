Крыховяк, Рыбусь и Шиманьски вызваны в сборную Польши на матчи Лиги наций

Футболисты московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбусь и полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски попали в заявку сборной Польши на сентябрьские матчи Лиги наций, сообщает пресс-служба национальной команды на официальном сайте.

Сборная Польши. Лига наций

Вратари: Бартломей Дронговский («Фиорентина»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Лукаш Фабиански («Вест Хэм Юнайтед»), Войцех Щенсны («Ювентус»).



Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Михал Карбовник («Легия»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Томаш Кендзёра («Динамо Киев»), Павел Бохневич («Гурник» Забже), Мацей Рыбусь («Локомотив»), Камил Глик («Монако»), Себастьян Валюкевич («Кальяри»), Артур Енджейчик («Легия»).



Полузащитники: Пшемыслав Франковский («Чикаго Файр»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Яцек Горальски («Кайрат»), Кароль Линетти («Сампдория»), Камил Гросицки («Вест Бромвич»), Камиль Юзвяк («Лех»), Себастьян Шиманьски («Динамо» М), Дамиан Кондзёр («Динамо» Загреб), Пётр Зелиньски («Наполи»), Матеуш Клих («Лидс Юнайтед»).



Нападающие: Адам Букса («Нью-Инглэнд Революшн»), Кшиштоф Пёнтек («Герта»), Аркадиуш Милик («Наполи»).

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски пропустит первые матчи национальной команды. В сборной решили дать футболисту отдых после насыщенного сезона.

Сборная Польши выступит в первой группе Лиги A. В первых двух матчах Лиги наций сборная сыграет на выезде с национальными командами Нидерландов и Боснии и Герцеговины. Встречи состоятся 4 и 7 сентября соответственно.