Игрок «Баварии» станцевал с трофеем Лиги чемпионов на голове

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес надел на голову трофей Лиги чемпионов и станцевал во время празднования победы над «Пари Сен-Жермен» (1:0) в раздевалке мюнхенцев.
Видео опубликовал официальный аккаунт немецкого клуба в "Твиттере".
В финальном матче Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировали судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.
Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль».
- 25 августа 2020
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