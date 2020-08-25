Агент: в 20-х числах сентября Ахметов может быть включён в заявку на матчи ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори рассказал о процессе восстановления футболиста после операции и примерных сроках его возвращения на поле.

«Восстановление Ильзата идёт хорошо. В конце августа он уедет в Германию на осмотр. По итогам осмотра, в принципе, к середине сентября сможет начать тренировки в общей группе. Думаю, в 20-х числа сентября он уже может быть включён в заявку на матчи ЦСКА», — цитирует Гегечкори Sport24.

Ахметов перешёл в ЦСКА летом 2018 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 2 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2022 года.