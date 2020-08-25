«Манчестер Сити» выясняет, можно ли купить Месси без нарушения финансового фэйр-плей

«Манчестер Сити» пытается выяснить, сможет ли клуб оформить покупку нападающего «Барселоны» Лионеля Месси без нарушения правил финансового фэйр-плей, сообщает ESPN.

По информации источника, пока нет точной информации, что каталонский клуб готов отпустить аргентинца, однако «Сити» пристально следит за ситуацией.

Официальная позиция «Барсы» заключается в том, что Месси не продаётся и любые заинтересованные стороны будут вынуждены заплатить отступные, которые указаны в контракте Лионеля в размере € 700 млн.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» надеются убедить нападающего остаться в клубе, однако некоторые члены правления заявили, что не будут против его продажи при подходящих обстоятельствах.

Напомним, Лионель Месси выразил желание покинуть «Барселону» после проигрыша с разгромным счётом (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».