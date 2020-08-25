«Манчестер Сити» выясняет, можно ли купить Месси без нарушения финансового фэйр-плей

«Манчестер Сити» пытается выяснить, сможет ли клуб оформить покупку нападающего «Барселоны» Лионеля Месси без нарушения правил финансового фэйр-плей, сообщает ESPN.
По информации источника, пока нет точной информации, что каталонский клуб готов отпустить аргентинца, однако «Сити» пристально следит за ситуацией.
Официальная позиция «Барсы» заключается в том, что Месси не продаётся и любые заинтересованные стороны будут вынуждены заплатить отступные, которые указаны в контракте Лионеля в размере € 700 млн.
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» надеются убедить нападающего остаться в клубе, однако некоторые члены правления заявили, что не будут против его продажи при подходящих обстоятельствах.
Напомним, Лионель Месси выразил желание покинуть «Барселону» после проигрыша с разгромным счётом (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
- 25 августа 2020
-
14:12
-
14:11
-
13:57
-
13:47
-
13:25
-
13:14
-
13:07
-
12:58
-
12:53
-
12:49
-
12:34
-
12:26
-
12:10
-
11:46
-
11:44
-
11:34
-
11:27
-
11:13
-
11:00
-
10:43
-
10:40
-
10:27
-
10:24
-
10:09
-
10:00
-
09:44
-
09:26
-
09:24
-
08:30
-
05:50
-
05:27
-
03:57
-
03:35
-
03:20
-
02:32